Persoon aangehouden voor vernieling na vechtpartij op azc in Oisterwijk

Corona met oorlog vergelij­ken breekt WIJ! Oisterwijk op: helft partij weg

15 oktober OISTERWIJK - ‘WIJ! Oisterwijk is nu dus WIJ-len’. Zo luidde woensdagavond laat de eerste reactie op het nieuws dat de kieslijst van Oisterwijks jongste partij in één klap gehalveerd is.