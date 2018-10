Petitie in Oisterwijk: 'Bouw geen appartementenblok in het hart van KVL'

Twee keer feest bij The Inside in Oisterwijk, maar wel met 'teringlij­ers' in de Heusdense­baan

11:49 OISTERWIJK - Het Nederlandstalige lied van Tino Martin op vrijdag en hardstyle van de Australische dj Delete op zaterdag: The Inside kende in Oisterwijk een gevarieerd weekend. Een constante vormden klachten over geluidsoverlast vanuit de woonomgeving.