PGB: 'Oisterwijk moet bewoners en gebruikers van KVL om de tafel zetten'

Twee gewonden bij scooteron­ge­luk in Oisterwijk: bestuurder met spoed naar ziekenhuis

20 mei OISTERWIJK – In Oisterwijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde rond kwart over drie, nadat een scooter onderuit ging. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de passagier hield lichte verwondingen aan het ongeluk over.