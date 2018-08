Plan voor 30 appartementen naast de oude pastorie van Moergestel

Moergestel Fiets- en Wandeldorp wil brug over De Reusel naar pastoor Theo te Wierik vernoemen

26 augustus MOERGESTEL - De nieuwe fietsbrug over de Reusel moet in Moergestel de naam gaan dragen van Theo te Wierik, die er tot 2015 pastoor was. Daarvoor gaat Moergestel Fiets- en Wandeldorp zich sterk maken. De stichting meent dat Te Wierik 'een echte bruggenbouwer en een symbool van verbinding' was.