Politie maakt zich ernstig zorgen om welzijn gezin Martin (7) en zoekt via sociale media contact met vader

Brandweer wil sneller bij een brand zijn, regiogren­zen gelden straks niet meer

11:00 HAAREN - Eén minuut is niet veel op het leven van een mens. Maar in die ene minuut kan een mensenleven gered worden. Of een woning of een bedrijf, met alle kostbare spullen en tastbare herinneringen erin. Door grenzen te laten vervagen, verwachten de brandweerkorpsen in Haaren en omgeving kostbare tijdwinst te kunnen boeken. Al is het maar één minuut bij brand of ongeval.