Politie valt huis binnen in Moergestel en vindt 'op vuurwapen gelijkend' voorwerp, bewoner aangehouden

met video 97-jarige bewoner van Park Stanislaus overlijdt in gracht rondom voormalig klooster in Moergestel

MOERGESTEL - Een 97-jarige bewoner van Park Stanislaus in Moergestel is maandagochtend dood aangetroffen in de gracht rondom het voormalige klooster Nieuwenhof, aan de overkant van het zorgcentrum.