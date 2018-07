Politie vindt 'drugsapotheek' in woning in Oisterwijk, bewoner aangehouden

OISTERWIJK - Een politieagent is zondagmorgen op een 'drugsapotheek' gestuit in een woning aan de Pastoor van der Meijdenstraat in Oisterwijk. De agent vond ruim 900 pillen (vermoedelijk amfetamine), 40 gram cocaïne, 3 gram heroïne, een zak met amfetaminepasta en bijna een halve kilo hennep.

De politieagent werd zondag in zijn vrije tijd gebeld door een vrouw met wie hij beroepsmatig regelmatig contact heeft. Ze vertelde hem dat haar partner in zwaar beschonken toestand was gaan rijden in haar auto. De agent nam daarop direct contact op met de meldkamer om naar de auto uit te kijken. Ondertussen nam hij een kijkje in de woning van de vrouw en de 27-jarige verdachte.

De politie had vanuit de buurt al meerdere signalen ontvangen dat er vanuit het pand mogelijk drugs verhandeld zouden worden. In de woonkamer vond de agent hennep. Op de bovenverdieping stond in een van de kamers een geopende kluis. Hierin lagen allerlei soorten drugs.