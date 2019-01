Politiehelikopter cirkelt boven Oisterwijk vanwege zoektocht naar demente vrouw (82)

‘Poging doodslag’, vader 100 meter meege­sleurd in Oisterwijk, autodief vrijgela­ten

16:10 OISTERWIJK - De 51-jarige man die zaterdagnacht na een auto-diefstal in Oisterwijk een man ruim honderd meter meesleurde, is een dag later alweer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdacht van poging doodslag en van poging diefstal, benadrukt een woordvoerder van de politie. Waarom de autodief is vrijgelaten, is niet bekendgemaakt.