Poolse inzittenden nergens te bekennen na ernstig ongeluk Oisterwijk: 'We willen ze graag spreken'

OISTERWIJK – De Poolse mannen die zondagavond gewond raakten na een ernstig eenzijdig ongeluk in Oisterwijk, zijn voor de politie onbereikbaar. Dat maakt het lastig om erachter te komen wat er precies is gebeurd, laat een woordvoerder weten. De politie heeft een vermoeden wie er achter het stuur zat, van hem is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed van alcohol was.