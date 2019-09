Porsche in brand gestoken op bospad in Oisterwijk

Column Zelfont­bran­den­de aanmaak­blok­jes symbolise­ren de tijdgeest

28 september Niemand kan nog in volle ernst beweren dat de aanmaakblokjes van de firma Fire-Up in Oisterwijk het niet zouden doen. Voor de vierde keer in korte tijd zijn de overijverige blokjes uit zichzelf gaan branden in de fabriek. Ze kunnen dus waarvoor ze gemaakt worden: heel hard fikken. Er is alleen iets mis met de timing en ook met de overmaat aan eigen initiatief.