Prinses Margriet onthult standbeeld voor zorgmedewerkers en slachtoffers corona in Oisterwijk

UPDATE An­ti-vaxxers kiezen Durendael in Oisterwijk uit als plakplaats

13:39 OISTERWIJK - Antivaxxers hebben zich dinsdagochtend uitgeleefd in de omgeving van scholengemeenschap Durendael in Oisterwijk. De posters zijn inmiddels verwijderd, laat directeur Ben Leenen van Durendael weten. ,,Wij willen met iedereen in gesprek over corona en de maatregelen die we moeten volgen, maar zo'n eenzijdige boodschap ophangen, dat is geen goed idee.”