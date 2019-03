PrO blijft weinig bespaard: oud-wethouder Jan de Laat eist zetel van Ruud van der Star op

N65 tussen Vught en Oisterwijk laatste weekend van maart dicht

4 maart OISTERWIJK/VUGHT - Wie in het laatste weekend van maart van Den Bosch naar Tilburg wil rijden, moet rekening houden met werkzaamheden aan de A65-N65. Tussen Vught en Oisterwijk is de weg afgesloten in de richting Tilburg: van vrijdagavond 29 maart om 21.00 uur tot zaterdag 12.00 uur en van zaterdagavond 30 maart om 21.00 uur tot zondagochtend 9.00 uur.