PrO claimt ‘na al het gekrakeel’ successen van het raadsakkoord in Oisterwijk

Persbericht van PrO

Door al het gekrakeel rondom de wethouders benoeming zou je het bijna vergeten, maar afgelopen donderdag boekte PrO ook belangrijke successen. Al jarenlang pleit PrO voor een percentage voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. In de afgelopen vier jaar kregen we daar echter niet de handen voor op elkaar. Maar donderdag steunden vier partijen onze motie waarin we het college oproepen 35% van de te bouwen woningen te reserveren voor sociale huur of goedkope koop. Maar dat was nog niet alles. Jaren waren we een roepende in de woestijn als het over duurzaamheid ging. Het vorige college presteerde het in die periode om te zeggen dat het onmogelijk was een definitie te geven voor duurzaamheid en dat alles dus duurzaamheid was. Waarna er vervolgens op dit terrein niks gebeurde.