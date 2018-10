PrO claimt zijn gelijk in Oisterwijk: college gaf opdracht subsidie aan Tiliander eerder over te maken

Dat blijkt uit nieuwe informatie die het college de fractie van PrO heeft bezorgd. In augustus berichtte het college nog dat 'door het afdelingshoofd namens het college' een beschikking was afgegeven.

Wethouder Ina Batenburg (VVD), inmiddels vertrokken uit de gemeentepolitiek, werd door de stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel geïnformeerd over haar geldzorgen. Ze kreeg ook het verzoek de kwartaalsubsidies eerder over te maken. Batenburg besprak dat verzoek met de rest van het college. Dat besloot vervolgens het afdelingshoofd opdracht te geven de 220.000 euro eerder over te maken.