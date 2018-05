PrO en PGB verspelen krediet aan Heusdensebaan en oogsten scepsis langs de Oisterwijksebaan

Dat zegt Han Koopmans namens de bewoners van de Heusdensebaan die ageren tegen het gebruik van het Insaidpand als evenementenlocatie. The Inside zien zij als een disco die niet in een woonomgeving thuishoort.

Verkiezingsbeloftes van PGB en PrO vindt Koopmans niet terug in het raadsprogramma dat die twee grootste partijen met Algemeen Belang en CDA overeen zijn gekomen. ,,PGB had aangekondigd - en daardoor naar ons idee de verkiezingen gewonnen - alles vooral mét de burger te willen besluiten. Maar het allereerste besluit van deze nieuwe raad is de burgers niet bij het proces te betrekken vanwege de gevoeligheid en de sfeer van vertrouwen", doelt Koopmans op de gesprekken over raadsbrede samenwerking achter gesloten deuren. ,,Dat druist in tegen alles wat voor de verkiezingen is gezegd. Wij zijn er klaar mee."