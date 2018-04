PrO kiest onverkort kant van klagende buren: 'Overlast van The Inside in Oisterwijk is een feit'

DOSSIEROISTERWIJK - Volgens politieke partij PrO is gebleken dat gebreken in de omgevingsvergunning voor The Inside leiden tot overlast voor omwonenden van het pand aan de Heusdensebaan in Oisterwijk. 'Verschillende ernstige klachten' hebben de partij bereikt na een grootschalig evenement op zaterdag 24 maart (Mashed Potato 6).