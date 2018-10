PrO krijgt in Oisterwijk buikpijn, maar dan niet van zichzelf

COMMENTAAROISTERWIJK - Klaas Dijkhoff die tégen stemt en de rest van de VVD vóór. Nog gekker: Geert Wilders die recht tegenover de rest van zijn Kamer-fractie staat. Ze zouden er in Den Haag buikpijn van krijgen, maar bij PrO in Oisterwijk spelen de darmen om heel andere redenen op.

Wat is er aan de hand? Donderdagavond leek fractievoorzitter Jean Coumans namens PrO in de gemeenteraad het woord te voeren over de gevoelige kwestie van de voetbalfusie. Leek, want pas bij stemming bleek dat hij enkel namens zichzelf argumenten had aangedragen.

Te elfder ure zette Coumans zijn handtekening níet onder de miljoenen voor de fusie van Nevelo, Taxandria en Oisterwijk, waar de andere leden van zijn fractie dat wél deden. Wat de beweegredenen van die vier waren, weten we niet. Coumans was immers het enige PrO-raadslid dat zich in de discussie had gemengd.

De fractievoorzitter van PrO, zo verklaarde hij bij het stemmen, zat in een 'spagaat'. Ook hij was enthousiast over de voetbalfusie, maar zo'n investering kon Coumans de andere sportverenigingen van Oisterwijk niet uitleggen. ,,Dat betekent dus dat onze fractie - hoe noem je dat? - verdeeld stemt", zocht Coumans naar de juiste typering.

Een dag later plaatst PrO op haar site een stuk met als kop 'Buikpijn en verdeeld stemmen'. Het een heeft niet met het ander te maken. Verdeeld stemmen is wat de progressieven betreft niet iets om je zorgen over te maken. 'Het komt niet vaak voor, maar bij PrO krijgt iedereen er de ruimte voor.'

Waar heeft PrO dan wel buikpijn aan overgehouden? Welnu, dat zijn de drie kwartier waarin aanwonenden van de Oirschotsebaan uitvoeren tegen de aanleg van een vakantielandgoed. 'Ze vertelden over het gebrek aan inspraak en de weigerachtige houding van de ondernemer om met hen mee te denken over oplossingen', schrijft PrO in zijn stuk. En ook: 'Zo ga je niet met je inwoners om.'