PrO meldt: 'Blauwe zone in Oisterwijkse straten met parkeerdruk'

Oisterwijks college wil geen scherpe regels voor 'krui­mel­ge­val­len' als Heusdensebaan of Kerkstraat

13 september OISTERWIJK - Wat zijn 'kruimelgevallen' in Oisterwijk? Feesten en evenementen in het Insaidpand, een voormalig bedrijfsverzamelgebouw aan de Heusdensebaan? Opvang van verslaafde of psychiatrische patiënten in een te verbouwen winkel aan de Kerkstraat?