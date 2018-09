PrO-raadslid gelooft niks van uitleg over riant voorschot voor Tiliander: 'Kan een ambtenaar niet in zijn eentje beslissen'

OISTERWIJK - Een voorschot van 220.000 euro voor de culturele centra van Oisterwijk is per abuis op een verkeerde plek in de jaarrekening van de gemeente beland? ,,Geloof er niks van", reageert PrO-raadslid Ruud van der Star op het antwoord dat zijn partij van het Oisterwijks college heeft gekregen.

,,Ik weet bijna zeker dat dit in het vorige college ter sprake is geweest. In een dossier dat zo onder vuur ligt, kan een ambtenaar dit niet in zijn eentje beslist hebben."

PrO vroeg B. en W. om opheldering nadat Algemeen Belang eind juni iets vreemds in de jaarrekening had ontdekt. Een post vooruitbetaalde kosten voor 'abonnementen en lidmaatschappen' voor Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM) bleek fors hoger uit te zijn gevallen: 220.000 euro. Het had om de post 'vooruitbetaalde subsidies' moeten gaan. Per kwartaal zijn alle subsidies voor 2018 eerder uitgekeerd.



Inmiddels heeft COM de gemeente ook gevraagd garant te staan voor een lening van 350.000 euro, die de stichting bij de bank wil afsluiten. 'De subsidie 2018 is eerder uitbetaald om de liquiditeit van de cultuurcentra te kunnen garanderen, schrijft de gemeente aan PrO. 'Een structurele oplossing is dit niet. Het raadsvoorstel met betrekking tot het afgeven van een bankgarantie voor een nieuwe lening voor Tiliander/Den Boogaard is wel een structurele oplossing.'

Oisterwijk heeft in het recente verleden al herhaaldelijk bij moeten springen. Zo werd een huurachterstand van 670.000 euro kwijtscholden. Als oppositiepartijen stelden PrO en PGB, nu de twee grootste fracties in de raad, zich het meest kritisch op bij nieuwe kredieten voor met name Tiliander.