PrO wil een vrouw als nieuwe wethouder voor Oisterwijk en ze moet tegen een stootje kunnen

De linkse partij van Oisterwijk zoekt nadrukkelijk naar een vrouw als collega van de drie mannen in het college van burgemeester en wethouders. De advertentietekst is om die reden ook in de vrouwelijke vorm opgesteld. PrO wil dat de nieuwe vrouw (of man) over een breed draagvlak beschikt. Daarom is ook voorzien in een kennismakingsgesprek met de fractievoorzitters en het college. Streven is om de nieuwe wethouder in de raadsvergadering van 15 november voor te stellen. Tot 6 oktober kunnen kandidaten solliciteren.