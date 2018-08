PrO wil opheldering over financiële constructie voor Tiliander: 'Waarom is de raad van Oisterwijk niet geïnformeerd?'

Wethouder Dion Dankers (PGB) maakte eind juni gewag van 'liquiditeitsproblemen bij Tiliander'. Dat was nadat Algemeen Belang had ontdekt dat de gemeente voor 'abonnementen en lidmaatschappen' in 2017 veel meer had overgemaakt aan de stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM) dan in voorgaande jaren: 220.000 euro. Het zou gaan om 'vooruitbetaalde kosten'.

PrO wil van B. en W. onder meer weten waarom de raad niet op de hoogte is gesteld van die eerder verstrekte subsidiegelden en of de financiële problemen nu voorbij zijn. VVD-wethouder Ina Batenburg was in de vorige raadsperiode portefeuillehouder financiën en cultuur. De VVD is nu de enige oppositiepartij in Oisterwijk.

Verkeerde keelgat

COM-directeur Ruud van Eeten sprak in juli tegen het Brabants Dagblad van een ’erfenis’ uit de tijd van vóór september 2015. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat van zijn voorganger Emile Nagel en het toenmalige COM-bestuur.

In een pittige brief aan Van Eeten eisten zij opheldering van Van Eeten. Jos van Luyck, voorzitter van het vorige COM-bestuur, laat weten dat op 2 oktober een gesprek met Van Eeten gepland staat. ,,Wij willen niet dezelfde fout maken als van Eeten en dus de discussie met hem niet via de media laten lopen. Overigens ben ik wel blij met de kritische vragen van PrO en ben ik benieuwd hoe het college daarop gaat antwoorden. PrO slaat de spijker op zijn kop."