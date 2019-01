PrO wil per se dat De Rooij in Oisterwijk minder varkens gaat houden

UPDATE Wethouder Dankers wil op zoek naar andere plek voor vitali­teits­cen­trum in Moergestel

16:30 MOERGESTEL - ,,De wethouder is stevig aan de tand gevoeld over de gevolgde procedure. We zijn dan ook zeer tevreden over de brede steun van de raadsleden.” Zo kijkt Moergestelnaar Sjef van den Meijdenberg terug op de commissie algemene zaken, die zich donderdagavond boog over zijn plan om van de oude basisschool Bienekebolders een vitaliteitscentrum te maken.