RIJEN - Er komt een proefproces om de rechter te laten vaststellen of treintrillingen echt geen schade veroorzaken aan woningen in Rijen, Dorst en Oisterwijk. Dat zegt wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen. Spoorbeheerder ProRail verwelkomt het initiatief.

Maandag werd al bekend dat de vele klachten langs het spoortraject Dorst-Rijen-Oisterwijk sinds anderhalf jaar vooral veroorzaakt worden de Traxx-locomotief. Deze reed eerst 90 met goederenwagons. Nu 140 met personenvervoer omdat hij als enige ook op hsl-spoor kan rijden naar Den Haag. Naar oplossingen wordt gezocht.

Schadeclaim

Omwonenden ergeren zich er aan ook dat ProRail nog geen enkele schadeclaim heeft toegewezen. Als onderzoek wordt gedaan naar een schade is de uitkomst telkens dat er een bouwkundige fout is of een andere reden. ,,Trillingen zijn door deskundigen nooit als oorzaak erkend’’, stelde gisteren Chiel Roovers van ProRail.

Bouwfout

Onverteerbaar voor bewoners die schade ervaren naast de dagelijkse overlast van trillende deuren, bedden en huizen en een verstoorde nachtrust. Een van de meer dan honderd aanwezigen in de raadzaal gaf aan dat er best huizen zijn die niet sterk zijn of bouwfouten hebben. ,,Maar dat is geen probleem. Het probleem is dat veel kleine trillingen tot die schade leiden. Dan is ProRail aansprakelijk.‘’

Eerder had Bart van der Ven van Rijen Trilt toegelicht dat het eigen onderzoek van deze vrijwilligersgroep aangaf dat mensen tot op 250 meter van het spoor klaagden over schade. Dat staat haaks op de 30 meter die TNO en andere deskundigen waar ProRail gebruik van maakt aangeven.

Chinooks

Wethouder Rolph Dols zei dat er geen wettelijke regels zijn voor trillingen. ,, Maar het kan niet dat nergens een claim is toegewezen.‘’ Hij legde een verband met vliegbasis Gilze-Rijen. ,,Defensie zag eerst ook geen verband tussen Chinooks en trillingen. Nu wordt er een zone aangewezen, waarin Defensie huizen aanpast en mensen compenseert.‘’

Helderheid