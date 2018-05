ProRail heeft Oisterwijk Trilt weinig te bieden

Oisterwijk­se natuurlief­heb­bers op zoek naar 1000 soorten planten en dieren: 'Wij moeten ze alleen maar vinden'

8 mei OISTERWIJK - In één weekend duizend verschillende soorten planten en dieren vinden in natuurgebied Kampina, dat is de uitdaging van IVN Oisterwijk. Volgens Rob Wolfs, medeorganisator van het evenement, is het een haalbaar doel. ,,Het gebied herbergt meer dan duizend soorten, wij moeten ze alleen vinden."