ProRail plaatst meetapparatuur tegen treintrillingen Rijen, Oisterwijk en Dorst

DORST - Medewerkers van Movares hebben in opdracht van ProRail vrijdag aan drie woningen in Dorst, Rijen en Oisterwijk meetapparatuur bevestigd die treintrillingen registreert en beelden maakt. Onderzocht wordt een jaar lang of een wig onder de rails ernstige overlast van trillingen vermindert.

Nulmeting

De bevestiging van apparatuur en camera aan de Spoorstraat 15 in Dorst begint vroeg. Net na 8.00 uur melden de medewerkers van Movares zich bij Kees van Es. Met de geplaatste apparatuur wordt eerst een nulmeting gedaan. Over enkele weken laat ProRail de wiggen, shimlifts, plaatsen in Dorst, Rijen en op drie overwegen in Oisterwijk. ,,Ik woon hier al veertig jaar. Nooit echt last gehad van het spoor, je went aan het geluid. Tot een kleine twee jaar geleden. Toen begon opeens de verwarming te trillen. Ik heb de elementen extra vast gezet, maar ze blijven trillen", zegt van Es.

Hoofdschuldige

De woning van de Dorstenaar staat dicht tegen het spoor. Hij is een van de vele aanwonenden op de Brabantroute die sinds ruim anderhalf jaar steen en been klagen. Onderzoek van ProRail heeft uitgewezen dat de zogeheten Traxx-loc de hoofdschuldige is. Deze wordt voor en achter een personentrein gekoppeld en rijdt dan 120 km per uur. Dat geeft ernstige trillingen rondom spoorwegovergangen.

Volledig scherm De kunststof wig wordt tussen de spoortstaaf en de betonnen onderlegger gemonteerd. Dat heeft een dempend effect voor trillingen ook omdat de rails zo op gelijke hoogte komen. © Foto KamPa BV/BAM/Movares

Servieskast

Vooral ’s nachts is de ergernis groot. Kees van Es klaagt over de telkens weer rammelende verwarming. Zijn buurman Dion van der Sanden die het probleem in Dorst heeft aangekaart, heeft last van scheurvorming in zijn woning. ,,De overbuurvrouw zegt dat ze de deuren van de servieskast open laat, zodat het minder trilt. Kinderen worden ’s nachts wakker”, zegt Van der Sanden. In Rijen en Oisterwijk zijn de geluiden hetzelfde.

Duurzaam

De trillingen lijken te worden veroorzaakt door de overgang tussen rails op bielsen die in grind liggen ingebed en de betonnen platen van de spoorwegovergangen. Door de in hoogte instelbare shimlift te schuiven onder de iets meer verzonken rails wordt het hoogteverschil tussen twee spoorrails opgeheven. De metingen duren een jaar omdat ProRail ook wil weten hoe duurzaam de hardplastic wiggen zijn.

Rubberen overweg

Van der Sanden kijkt goedkeurend toe. Hij is net als Bart van der Ven van Rijen Trilt en de aanwonenden in Oisterwijk tevreden dat zij in gesprek zijn met ProRail, NS, ministerie en gemeenten. ,,Gesproken is ook over andere oplossingen, zoals schokabsorberende geluidschermen en een rubberen overweg. Daar horen we later meer van.”