'Psychische gezondheid van Oisterwijkers loopt gevaar': werk aan de winkel voor nieuwe wethouder Jan de Laat

Wethouder Peter Smit: 'Niet verstandig dat ik heb ingestemd met verplaat­sing van camping de Reebok'

13 mei OISTERWIJK - Verhuizing van camping De Reebok naar de Oirschotsebaan is voor wethouder Peter Smit (Algemeen Belang) niet langer een uitgemaakte zaak. 'Achteraf gezien is het niet verstandig geweest dat ik heb ingestemd met de startnotitie voor de verplaatsing van de Reebok. Dit is juist een dossier dat ik op de nieuwe manier wil aanvliegen, samen met de raad en samen met de inwoners.’