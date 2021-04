Puinzooi in Kerkeindse Heide is geen uitzondering en dit is de boete

Veilig schelden achter een beeld­scherm? Niet dus, Oisterwij­ker gaat een nacht de cel in

15 maart OISTERWIJK/BREDA - Wie zich veilig waant achter zijn beeldscherm en politieagenten voor van alles uitmaakt op Facebook heeft het mis. Nadat de 33-jarige Oisterwijker onder een post had gedreigd om die ‘KK natiez’ een ‘kogel tussen de ogen te jagen’ kreeg hij bezoek aan huis. En moest hij een nacht in een politiecel doorbrengen. Probleem was wel: de verdachte wist er oprecht niets meer van, zo zei hij tegen de politierechter in Breda.