Raad van Oisterwijk heeft zijn verlanglijstje ingeleverd: begrotingsvergadering is van start

Hieronder het overzicht van de moties en amendementen die door de partijen zijn ingediend. De begrotingsvergadering is om 17 uur van start gegaan. Remko Hermans, organisator van Intents, maakte van het spreekrecht gebruik om er bij de raad voor te pleiten festivalbezoekers op de camping geen toeristenbelasting op te leggen. ,,Intents is geen melkkoe.”

Op vragen van Harrie Marsé (Algemeen Belang) laat Hermans weten dat andere festivals, zoals Paaspop, geen toeristenbelasting hoeven te betalen. Hilvarenbeek is ander verhaal. Gemeente heeft daar met Libéma (festivalcamping Beekse Bergen bij Decibel of Best Kept Secret) afspraken over toeristenbelasting gemaakt.