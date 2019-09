Raad van State dringt aan op overleg tussen gemeente, buren en paardenhouder over plan Moergestel

,,Ik kan niet genoeg benadrukken dat een gezamenlijke oplossing echt in het grootste belang is van alle partijen", aldus rechter en staatsraad Erik Minderhoud tijdens de rechtszitting in Den Haag.

Daarvoor bleek al dat het plan om aan de Oirschotseweg in Moergestel een paardenstal en rijhal te bouwen hier en daar een beetje rammelt. Zo heeft de gemeente het bouwblok voor de stallen en rijhal zo gewijzigd dat een deel in waardevol agrarisch gebied lijkt te liggen. En dat mag niet. Verder lijkt er een probleem met het aantal vergunde paarden. De gemeente heeft toestemming gegeven voor een paardenhouderij met zeventig dierplaatsen. Maar of dat in overeenstemming is met het strenge veehouderijbeleid, is ook geen uitgemaakte zaak.