'Raadsbreed is ook voor Oisterwijk zo gek nog niet'

POLL PrO en PGB verspelen krediet aan Heusdense­baan en oogsten scepsis langs de Oisterwijk­se­baan

9 mei OISTERWIJK - ,,Als het om The Inside gaat, moeten wij het van de rechter hebben. Dáár hebben wij goede kans om ons gelijk te halen. Het vertrouwen in de politiek van Oisterwijk is totaal weg. Met een nieuwe wethouder ruimtelijke zaken van Algemeen Belang-huize, die uit het zittende college komt, zien wij geen verandering."