Ramkrakers stalen eerst auto in Tilburg en reden toen brillenzaak in Oisterwijk binnen

De auto waarmee in de nacht van zondag 2 op maandag 3 september de winkelpui aan De Lind werd geramd, was eerder die nacht gestolen aan de Kasteel Doorwerthstraat in Tilburg. Het gaat om een twintig jaar oude, rode Citroën Saxo.

Zwarte tassen

Uit het politieverslag: 'Tegen drie uur ’s nachts stopte een twintig jaar oude rode Citroën Saxo bij de afzetting, iemand stapte uit en zette de afzettingsborden opzij. Vervolgens reed de auto dwars door de pui van de brillenwinkel heen. Drie mannen sprongen uit de auto en gingen meteen aan de slag. De daders renden met zwarte tassen vanaf de winkel weg in de richting van de Peperstraat, achter de Heilige Joanneskerk langs. Daarna renden ze een brandgang in richting de Oude Haarenseweg.'

Op beelden is is te zien dat twee overvallers mutsen droeg. De derde, met gemillimeterd haar en een groen jack, is beter te zien. Alle drie droegen opvallende, rode handschoenen. De buit bestond uit ruim 200 zonnebrillen met een totaalwaarde van bijna 95 duizend euro. De schade voor Ruud Panis, die zelf in de uitzending van Bureau Brabant ook aan het woord komt, is groter. Behalve de etalage zijn ook vitrinekasten zwaar beschadigd.