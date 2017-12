Reacties ontsporen onder mooi nieuws over asielzoekers in Oisterwijk

Moergestelse jonge uitvinder ontwerpt alternatief voor sa­tel­liet­com­mu­ni­ca­tie

13 december MOERGESTEL - De liefde voor techniek zat er al vroeg in bij Mareijn van Dijk (17) uit Moergestel. Inmiddels is het maken van niet-alledaagse elektrische apparaten uitgegroeid tot zijn grote hobby. Onlangs ontwierp de jonge uitvinder uit VWO-6 van 2College-Durendael in Oisterwijk een goedkoop alternatief voor satellietcommunicatie.