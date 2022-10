Rechter kan beslag op twee keer verkochte woning in Oisterwijk niet opheffen

‘Wat heb jij nou hangen?’ Mondiale toprestau­rants gebruiken keukensys­teem uit Oisterwijk

OISTERWIJK - Ruim tweehonderd toprestaurants van over de hele wereld maken inmiddels gebruik van keukensysteem Annoncer van Index Hospitality Systems. Met nieuwe overeenkomsten vergroot het Oisterwijkse bedrijf zijn afzetmarkt. Al is het nicheproduct niet voor ieder restaurant geschikt. ,,Dit was eigenlijk bedoeld als projectje voor erbij.”

4 oktober