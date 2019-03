Ree doodgebeten door hond in Oisterwijkse bossen: ‘Je kan er donder op zeggen dat het weer gebeurt’

Het is niet de eerste keer dat er een ree dood wordt gebeten in de Oisterwijkse bossen. Volgens boswachter Spapens zijn er in het afgelopen jaar in Midden-Brabant al zo'n 25 tot 30 reetjes overleden door beten van loslopende honden. ,,Als het bijvoorbeeld op een zondag goed weer wordt en mensen met hun hond het bos in gaan, kan ik er donder op zeggen dat het weer gebeurt. We gaan de komende tijd dan ook strenger optreden tegen de baasjes van deze honden.”