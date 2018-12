Rennende kerstmannen verzamelen in Oisterwijk 3586 euro tegen kanker

Kerkbe­stuur haalt pastorie van Joannes­kerk in Oisterwijk leeg: ‘Vertrouwen is nu echt weg’

13 december OISTERWIJK - In de strijd om de Joanneskerk in Oisterwijk heeft het parochiebestuur donderdagochtend een nieuwe slag toegebracht. Tot ontstentenis van parochianen die hun kerk niet op willen geven, hebben verhuizers de benedenverdieping van de pastorie leeggehaald. De opdracht kwam van het parochiebestuur. Dat had de Joanneskerk allang willen sluiten, maar het werd in juni door het Vaticaan teruggefloten.