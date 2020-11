Reparatie van gaslek in centrum Oisterwijk kan nog enkele uren duren omdat er zand op het gat is gegooid

BOEKBESPREKING De Oisterwijk­se variant op het Pauperpara­dijs: hoe Janske de beerput ontsteeg

29 oktober OISTERWIJK - Armoe, dronkenschap, prostitutie, geweld - het was aan de orde van de dag in De Gastjes. Ad van den Oord tekent de geschiedenis van het Oisterwijkse achterbuurtje op. Bovenal is het een eerbetoon aan zijn oma.