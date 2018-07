Restaurant De Dorpsherberg in Oisterwijk opent deuren weer

,,Persoonlijke problemen tussen de exploitanten leidden tot een stuurloos schip en een patstelling", is de analyse van Leo van Schayik, de eigenaar van de panden en de inventarissen. ,,Ik heb er niks mee te maken gehad, en had er ook geen zeggenschap in. De huurpenningen zijn tot kort voor de surséance ook keurig betaald."

Van Schayik zoekt naar een snelle nieuwe invulling van de horeca in beide zaken. ,,Ik ben met meerdere partijen in onderhandeling over pacht", zegt hij. Voor de Dorpsherberg vond hij een oplossing in de persoon van Van Waarden. Die is wel tijdelijk. ,,Er is niks vastgelegd voor de toekomst."