Robèrt van Beckhoven gaat ook ijs, wafels en pannenkoeken verkopen: overname De Kazerne op KVL-terrein

De meester-patissier, Bekende Nederlander door zijn deelname aan Heel Holland Bakt, neemt de zaak over van Bart Kolen. Die wilde sinds 2017 samen met Mark Jacobs van De Kazerne een restaurant gericht op barbecue en slow cooking maken. Het ging een 'culinaire werkplaats’ worden.

Kolen spreekt nu van ‘andere zakelijke en persoonlijke ambities’. Hij is betrokken bij Doloris, de pas geopende rooftopbar met doolfhof aan de Spoorlaan in Tilburg. Met De Kazerne wisten Kolen en Jacobs vorige maand in Tilburg nog de Peter Manni Hap Stap Wisseltrofee te winnen.