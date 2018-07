Robèrt van Beckhoven, meesterbakker uit Oisterwijk, opent een tweede bakkerij in Leidschendam

In 2019 komt daar een 800 vierkante meter grote open boulangerie en patisserie met cursusruimte in Leidschendam bij. Dat komt op de eerste verdieping van versmarkt Fresh!, onderdeel van het toekomstige Mall of the Netherlands in Leidschendam. Eind 2018 openen Robèrt en zijn team al een kiosk op de begane grond.

Robèrt van Beckhoven: ,,We zijn de laatste jaren meerdere malen benaderd om iets op een andere locatie te doen. Dat voelde nooit goed, omdat we geloven in het concept zoals we dat in de leerfabriek in Oisterwijk hebben neergezet. We willen mensen vertellen, laten zien en laten proeven wat we doen. Open en transparant. Dit was de eerste keer dat we het gevoel hadden dat we dat ook kunnen doen. Daar zijn we trots op en we hebben zin in deze stap!"