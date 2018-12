Robèrt van Beckhoven praat op gemeenteraad van Oisterwijk in: ‘Koester het groene hart van KVL’

Oud papier met oudjaar in Oisterwijk langs de kant: ‘Is dat verstandig?’

17 december OISTERWIJK - Joost van Poppel is een alerte burger. Dus stelde hij zijn gemeente Oisterwijk de vraag of het wel zo verstandig is om inwoners uitgerekend op maandag 31 december het oud papier aan straat te laten zetten. Op de laatste dag van het jaar wordt er immers ook overdag al flink geknald met vuurwerk.