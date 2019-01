Roland Smulders put thuis in Oisterwijk verhalen uit de marge van het leven

Schrijven ziet hij ook niet als therapie, al is ellende een goudmijn vol verhalen: ,,En geloof me. Ik ben op de bodem van het bestaan geweest.” Daar gaan we niet te diep op in. Het pijnlijk verlies van zijn baan als welzijnswerker ligt achter hem. Hij is nu tevreden met zijn werk als vrijwilliger. Al tweeënhalf jaar is hij bezig de Sociale Kaart van Oisterwijk op te stellen. Er komt steeds weer een clubje bij dat er ook op moet. Maar dankbaar werk is het.