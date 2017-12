Rondje rotonde: voor Monique willen truckers bij Moergestel wel even de A58 af

Feestje bouwen? In Moergestel rijden ze de kroeg wel even voor

4 december MOERGESTEL - Aan kroegen is in Moergestel nooit een gebrek geweest, maar nu hebben ze er eentje op wielen. 'Pop Up Café' luidt de eigentijdse naam. Aan de Heikant, pittoresk klinkerweggetje in het buitengebied, staat hij klaar om weggereden te worden. De bestelling kan geplaatst worden bij twee twintigers, die denken een gat in de markt van feesten en partijen te hebben gevonden.