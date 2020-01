Rotste kies van Oisterwijk moet met ‘water bij de wijn’ getrokken worden: PGB beweegt

De groep bestaat uit omwonenden van de gesloten kartonnagefabriek aan de Baerdijk. Zij trachten toekomstige woningbouw op dit complex beperkt te houden tot laagbouw. Deze centrumbewoners legden hun stelling over het inbreidingsbeleid gistermiddag op tafel in het provinciehuis, tijdens een hoorzitting over het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk.

Dat plan is door de gemeenteraad reeds vastgesteld, maar moet door de provincie nog beoordeeld worden. Als voorbeelden van het gewraakte inbreidingsbeleid werden genoemd de in aanbouw zijnde appartementencomplexen aan de Vloeiweg en op de locatie Weyenbergh. ‘Deze projecten zijn voor de schaal van Oisterwijk veel te hoog en te massaal. Zij doen ernstig afbreuk aan het karakter van onze gemeente’, aldus woordvoerder H. Roos.

Opmerkelijk is dat Roos gisteren het woord voerde namens de omwonenden. Roos is omwonende maar ook voorzitter van de afdeling Oisterwijk van de VVD. In de voorbije maanden, toen het bestemmingsplan op gemeentelijk niveau ter discussie stond, was zijn hand wel zichtbaar in protestacties, maar voerde hij nooit zelf het woord.