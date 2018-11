Roze goedje op de Kampina is geen gif maar puur natuur

Het mysterie van het Belvertsven was snel opgelost. Hier bleken purperbacteriën actief te zijn geweest. Net als planten kunnen die met behulp van zonlicht kooldioxide in voedingsstoffen omzetten. Ze gebruiken daarvoor alleen geen water, maar chemische stoffen als zwavelwaterstof. Omdat ze in water zonder zuurstof gedijen, is sprake van anaërobe fotosynthese. Roze, purper, groen: allerlei kleuren kunnen deze zuurstofloze fototrofen vertonen.