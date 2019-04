Rugbyclub Oisterwijk rouwt om oud-speler (77) die dood in Maas is gevonden: 'Kees was zo veel meer’

Van der Jagt was van begin af aan als speler betrokken bij rugbyclub Oysters uit Oisterwijk. De vereniging vernam het nieuws van zijn overlijden via een krantenartikel in het Brabants Dagblad .

‘Hij was veel meer’

,,Bij de Oysters was Kees veel meer”, zo laat de club op Facebook weten. ,,Hij was de derde voorzitter, was twee jaar barcommissaris in het oude clubhuis, was de eerste hooker van de Oysters én voorzanger bij de derde helft.”