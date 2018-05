Rugbyclub Oysters heeft vergevorderde plannen voor uitbreiding clubgebouw in Oisterwijk

'Psychische gezondheid van Oisterwij­kers loopt gevaar': werk aan de winkel voor nieuwe wethouder Jan de Laat

14 mei OISTERWIJK - Nog meer huiswerk voor Jan de Laat in Oisterwijk. Werd hem als nieuwe PrO-wethouder zaterdag door twee adviesraden op het hart gedrukt dat armoede en isolement in Oisterwijk onderschat worden, maandag melden drie kwartiermakers dat de psychische gezondheid van de Oisterwijkers kwetsbaar is.