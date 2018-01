Run op zaterdagkaarten Intents Festival: binnen 20 minuten uitverkocht

Harry Dumoulin (94), van de Pastoor Dumoulinbrug in Oisterwijk, overleden

11 januari OISTERWIJK - Op 94-jarige leeftijd is dinsdag pastoor Dumoulin overleden. Hij trok in 1990 naar Herpen, maar was daarvoor actief in de inmiddels gesloten Marcuskerk van de Oisterwijkse wijk Westend.