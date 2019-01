Ruud rent en zorg in Oisterwijk voor zijn zieke gezin: ‘Niks bijzonders’

Ruud Marcelissen hoort het vaak genoeg. Dat hij een superkanjer is. Hoe geweldig het is dat hij zo positief blijft. Respect hoor. ,,Tuurlijk doet me dat goed. Maar zo bijzonder is het allemaal niet. Toen we trouwden hebben Nicole en ik beloofd er voor elkaar te zijn in goede en in kwade dagen. Daar hou ik me aan. Niks bijzonders.”