Ruud van der Star (PrO) verlaat gemeenteraad van Oisterwijk

‘De fractie betreurt het vertrek van Ruud ten zeerste', laat Jean Coumans, de huidige fractievoorzitter weten. ‘Met Ruud verliest onze fractie en de Oisterwijkse politiek een ervaren raadslid met een grote kennis van de ruimtelijke dossiers. Ruud is vanwege zijn omvangrijke netwerk bijzonder goed op de hoogte van wat er speelt, openbaar, maar zeker ook achter de schermen. Onder zijn leiding heeft PrO zich hard gemaakt voor meer sociale woningbouw in Oisterwijk, meer aandacht voor duurzaamheid en een veehouderijbeleid gericht op uitfasering via duurzame krimp. Ruud heeft eerlijkheid en integriteit zeer hoog in het vaandel staan en is wars van achterkamertjespolitiek of dealtjes. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor bewonersinspraak. Met zijn ervaring was hij ook een uitstekende coach voor onze nieuwe raadsleden.’