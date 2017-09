Ruud van Eeten belooft Moergestel: 'Den Boogaard blijft Den Boogaard'

Voorzitter van Den Boogaard maakt aan ontslag van Cees de Laat in Moergestel geen enkel woord vuil

21 september MOERGESTEL - Sylvester Eijffinger, voorzitter van de stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM), wil zich niet uitlaten over al het rumoer rondom het ontslag van Cees de Laat, die tien jaar lang het gezicht van Den Boogaard in Moergestel is geweest.